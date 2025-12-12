Чемпіон WBC Шакур Стівенсон (24-0, 11 KO) висловився про поєдинок з володарем титулу WBO Теофімо Лопесом (22-1, 13 KO). Американця цитує fightnews.info:

Тео – не боєць цього рівня. Він є висококласним боксером, але не мого рівня. Я елітний боєць. Приходьте 31 січня – я покажу це.

Я бачив Лопеса на його піку. Проти Тейлора, проти Ломаченка він був у своєму найкращому стані. Це було найкраще, що він міг зробити. Судячи з того, що я побачив у цих бою, я набагато кращий за цих хлопців.

Ломаченко не викидав удари протягом шести раундів. Якщо ти не завдаєш ударів шість раундів і стоїш переді мною, то я навіть не знаю, що ти можеш зробити. Я б теж легко побив Ломаченка того вечора. Ось як мені здається.