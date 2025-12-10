Денис Сєдашов

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з Теофімо Лопесом (22-1, 13 КО), який відбудеться 31 січня в Нью-Йорку. Слова наводить The Ring.

За словами американця, ключову роль відіграє те, як кожен зі спортсменів зуміє адаптуватися до незручних стилів один одного.

Стівенсон наголосив, що протистояння може перетворитися на справжню шахову партію:

У нас незручні стилі бою. Він не переможе, постійно йдучи вперед. Він буде намагатися діяти, відступаючи, і змусить мене самому йти до нього. Саме такий стиль він буде мені нав’язувати, що для мене незвично. У свою чергу, я роблю те саме. Його стиль не підходить мені, а мій — йому. Шакур Стівенсон

Боксер зазначив, що результат залежатиме не лише від тактики, а й від ментальної готовності:

Все вирішує виконання: хто вийде на бій у найкращій формі, хто буде максимально зосереджений і готовий зробити все, щоб перемогти. Саме він і здобуде перемогу. Шакур Стівенсон

