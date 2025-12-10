Денис Сєдашов

Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) та Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) провели першу битву поглядів перед своїм мегабоєм, який відбудеться 31 січня 2026 року на легендарній арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку.

Поєдинок стане головною подією вечора боксу The Ring VI, трансляцію якого забезпечить DAZN.

На кону — чемпіонські пояси The Ring та WBO у першій напівсередній вазі.

IT'S HAPPENING 😤



Teofimo and Shakur face-off after the launch press conference for The Ring Magazine junior welterweight title 🏆



The Ring VI | Exclusively on DAZN | Jan 31st in NYC 🥊 pic.twitter.com/6mgNK0EliV — Ring Magazine (@ringmagazine) December 10, 2025

