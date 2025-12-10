Перша битва поглядів: Лопес – Стівенсон готують великий бій у Нью-Йорку
Бій відбудеться 31 січня 2026 року
близько 2 годин тому
Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) та Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) провели першу битву поглядів перед своїм мегабоєм, який відбудеться 31 січня 2026 року на легендарній арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку.
Поєдинок стане головною подією вечора боксу The Ring VI, трансляцію якого забезпечить DAZN.
На кону — чемпіонські пояси The Ring та WBO у першій напівсередній вазі.
«Він змусить мене йти вперед»: Стівенсон розкрив тактичний план Лопеса.