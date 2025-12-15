Український боксер бріджервейту Сергій Радченко (11-9, 5 КО) прокоментував поєдинок проти володаря титулу WBC Francophone у цьому ж дивізіоні Олександра Гриціва (12-0, 8 KO), що став для нього останнім в професійній карʼєрі.

«Дуже шкода, що так усе вийшло. Лікар сказав «я вже таку травму проходив» – у мене відірвався біцепс, здається. Це сумно.

Я дякую боксу. Сьогодні в мене останній бій. Я дякую боксу за 28 років. Цей вид спорту навчив, попри те, що боляче, посміхатися людям.

Я вітаю Олександра. Він молодий, перспективний хлопець. І думаю, ми побачимо ще його багато цікавих поєдинків.

В 2014 році у мене був дебют саме у Львові на «Львів-Арені». І для мене було дуже символічно закінчити кар’єру боксера саме у Львові. Тому дякую всім, дякую величному виду спорту бокс».