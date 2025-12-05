Володимир Кириченко

Український боксер бріджервейту Сергій Радченко (11-8, 5 КО) оголосив, що бій проти володаря титулу WBC Francophone у цьому ж дивізіоні Олександра Гриціва (11-0, 7 KO) стане для нього останнім в професійній карʼєрі.

«Хочу сказати, що незалежно від результату поєдинку, який має відбутися 13 грудня у Львові за пояс WBC Francophone, це буде мій останній поєдинок як боксера-професіонала, і я буду закінчувати свою кар’єру. Пізніше все розповім».

38-річний Радченко у травні програв Кевіну Лерені у бою за титул WBC у бріджервейті. У серпні він кинув виклик Олександру Усику.

