Колишній претендент на титул WBC Сергій Радченко (11-8, 5 KO) висловився в інтерв’ю Lucky Punch про майбутнє Олександра Усика (24-0, 15 KO).

Деякі експерти кажуть, що Олександру потрібно вчасно завершити кар’єру, щоб не втратити титули. Чи згодні ви з цим?

Завжди бажано все робити вчасно. Багато хто говорить: якби був на місці Усика, то завершив би кар’єру ще після першої або другої перемоги над Ф’юрі. Але в кожного – своє місце і свій вибір. Саша точно знає, що для нього правильно.

Особисто я хочу, щоб Усик завершив боксерську кар’єру непереможним – і бажано в статусі абсолютного чемпіона світу.