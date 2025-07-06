Володимир Кириченко

Команда ексчемпіона у надважкому дивізіоні британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) не має домовленостей з володарем титулів WBC, WBA, WBO, IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) щодо трилогії. Про це повідомляє Boxing Scene.

Джерело, близьке до Фʼюрі, повідомило, що представники британця не мають жодної домовленості з Усиком, а офіційних переговорів з цього питання не проводилося.

Крім того, як відомо Boxing Scene, стадіон Вемблі наразі недоступний для проведення бою в бажану, Циганським королем, дату.

Раніше Тайсон викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі. Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.