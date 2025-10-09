«Я вже підписав контракт». Вайлдер анонсував шлях за титулом
Деонтей має великі плани на 2026 рік
11 хвилин тому
Фото: PBC
Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) назвав свої плани на 2026 рік. Слова «Бронзового Бомбардувальника» наводить secondsout.com:
У мене справді є дещо заплановано. Ми плануємо на січень. Я вже підписав контракт. Наразі я не можу розголошувати жодних подробиць, але це точно станеться. Наступного року у мене буде великий рік, я з нетерпінням чекаю на це... Все, що я можу сказати, це дворазовий (чемпіон світу). Поїхали.
Менеджер Вайлдера назвав бажаного для Деонтея суперника.
