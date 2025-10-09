Володимир Кириченко

Шеллі Фінкель, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), для BoxNation розповів про плани кар'єрні плани свого клієнта.

«Я зустрінусь з Деонтеєм наступного тижня в Нью-Йорку. Він тренується. Він знову битиметься наприкінці року або на початку наступного. Нашим першим вибором завжди був би Джошуа, але якщо ми не можемо отримати Джошуа... Якби ми змогли отримати Усика, ми б билися з ним. Він готовий битися з ким завгодно і коли завгодно. Я не виправдовую його поразки - він програвав. Але я думаю, що з віком він подорослішав, і сподіваюся, ви побачите в майбутньому його найкращого».

Люди списали його з рахунків після поразок від Паркера та Чжана. Що б ви сказали тим, хто сумнівається в Деонтеї, кажучи, що він повністю закінчив?

«Ну, виходячи з цих двох виступів, я можу зрозуміти, чому в людей виникають питання, і Деонтей здатний стерти їх – це те, що він повинен зробити».

Отже, ви кажете, що перший вибір - Джошуа. Джошуа не має запланованого бою. Я знаю, що зараз він веде переговори з різними людьми. Все це триває вже, мабуть, майже десять років. Але чи вважаєте ви реалістичним довести до кінця справу з Ей Джеєм?

«Я вважаю, що це найбільший бій для нього. Якщо з ним та Деонтеєм все буде гаразд, і вони захочуть битися, – це бій, який був би найкращим у минулому десятилітті».

Наскільки великий цей бій зараз?

«Не такий великий, як був, але величезний. Величезний. Він би розпродав будь-яку з менших арен, а можливо, з гарним андеркартом, він міг би розпродати весь «Вемблі».

У ніч на 28 червня Вайлдер переміг Тайррелла Герндона технічним нокаутом у 7-му раунді.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер може провести бій з колишнім спарринг-партнером Усика.