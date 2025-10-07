Шеллі Фінкель, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), прокоментував плани на наступний поєдинок свого клієнта.

Цитує Фінкеля boxing247.com.

«Деонтей проведе бій наприкінці цього року або на початку наступного. Наш перший вибір – Джошуа. Якщо ми не зможемо домовитися з Джошуа, а зможемо – з Усиком, ми проведемо бій із ним.

Я вважаю, що це найбільший бій для нього (Джошуа). Він не такий великий, як раніше, але все одно величезний. Можливо, із хорошим андеркардом, він зможе зібрати «Вемблі».

Якщо Хірн думає, що якщо Аллен переможе Деонтея, він одразу підніметься на вершину, він правий, але йому доведеться за це заплатити.

Виходячи з останніх двох виступів (проти Чжилея і Паркера), я можу зрозуміти, чому у людей виникають питання. Деонтей здатний їх усунути, і саме це йому потрібно зробити».