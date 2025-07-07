«Я зможу перемогти». Гучна обіцянка Дюбуа перед реваншем з Усиком
Британець запевняє, що цього разу все буде інакше
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіон світу за версією IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився очікуваннями від реваншу з Олександром Усиком (23-0, 14 КО), який відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні. Слова наводить DAZN.
Цей бій буде зовсім іншим. Усі будуть шоковані, навіть команда Усика. Я не можу дочекатися моменту, коли це станеться. Я зможу перемогти його — і зроблю це будь-яким способом.
Фроч назвав головну перевагу Дюбуа у реванші з Усиком.