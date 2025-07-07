«Задасть пекельний тест». Спаринг партнер – про реванш Усика з Дюбуа
Фішер бажає співвітчизнику перемоги
16 хвилин тому
Колишній спаринг партнер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) Джонні Фішер (13-1, 11 KO) висловився про реванш британця з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова надважковаговика наводить vringe.com:
Дозвольте мені розповісти вам. Це була не легка дуель (у спарингу з Дюбуа). Ця людина б'є справді жорстко. Він багато разів струснув мене до самих боксерок, навіть у 20-унцових рукавичках. Він б'є просто нереально. Я вважаю, під керівництвом Дону Чарльза ми побачили покращення у боях з Джарреллом Міллером, Філіпом Хрговичем та Ентоні Джошуа. Схоже, він справді подолав труднощі і задасть Усику пекельний тест, найважче випробування на всі гроші. І очевидно, що я підтримую британських бійців, я постійно підтримую Дюбуа на всьому його шляху, але Олександра Усика буде важко побити.
Українець відповів, скільки ще поєдинків проведе у боксі.