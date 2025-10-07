Кабаєл назвав себе найнебезпечнішим суперником для Усика
Агіт мріє провести бій проти українця у Німеччині
близько 2 годин тому
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) заявив про готовність вийти в ринг проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (26-0, 18 KO).
У коментарі для sport.de німецький боксер підкреслив, що вважає себе найсерйознішим викликом для українця:
Я для нього — найнебезпечніший суперник, адже я молодий і голодний до перемог. Бій з Усиком у Німеччині зібрав би будь-який стадіон — Veltins Arena чи Merkur Arena. Тут у мене багато фанів, зокрема й українців. Чому б йому не завершити кар’єру перед такою публікою?
Нагадаємо, у своєму останньому бою, який відбувся в лютому 2025 року, Кабаєл достроково переміг Чжана Чжилея.
