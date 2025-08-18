Олег Гончар

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) високо оцінив талант британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО). Про це він розповів у коментарі Boxing News 24/7.

Околі зазначив, що Ітаума вже зараз демонструє виняткові здібності, але з набуттям досвіду стане ще небезпечнішим.

«Якби довелося зустрітися з Ітаумою, я б віддав перевагу зробити це раніше, а не пізніше. Адже він із самого дитинства був дуже талановитим, і найгірше, що можна зробити — виходити на ринг проти суперника, який поєднує талант і досвід. До 25 років він стане просто неймовірним». Лоуренс Околі

Нагадаємо, 20-річний Ітаума 16 серпня здобув яскраву перемогу, нокаутувавши Ділліана Вайта у першому раунді на вечорі боксу в Ріяді.

