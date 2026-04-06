У росії передбачили дострокову перемогу Вайлдера над Усиком
крємльов пояснив, чому має таку думку
близько 2 годин тому
Фото: Sky Sports
Президент IBA умар крємльов поділився очікуваннями від потенційного поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 KO). Функціонера цитує fightnews.info:
Бій Чісори та Вайлдера вийшов дуже цікавим – хотілося б бачити більше таких поєдинків.
Впевнений, що якби бій Вайлдера та Олександра Усика відбувся, він би завершився достроковою перемогою Деонтея. Він – сильний боксер: у нього швидкі ноги та руки, і загалом він хороша людина, а такі завжди перемагають.
Нагадаємо, що 23 травня у Єгипті відбудеться бій Усика проти Ріко Верхувена.
