«Його сила – у ментальності». Бенавідес відреагував на історичну перемогу Кроуфорда
За словами Девіда, сила Кроуфорда полягає не лише в техніці, а й у неймовірній ментальній стійкості
близько 16 годин тому
Непереможний чемпіон WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (30-0, 24 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Ring Magazine привітав Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) з перемогою над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO) та назвав його одним із найвеличніших в історії боксу.
Хочу почати з привітань Теренсу за перемогу над Канело. Кроуфорд — один із найкращих у світі, він має бути на своєрідній «Горі Рашмор» боксу. І не лише тому, що піднявся одразу на три вагові категорії, а тому що здолав одного з найсильніших бійців нашого часу.
Американець мексиканського походження підкреслив унікальність досягнення Кроуфорда:
Я не пам’ятаю іншого випадку в історії, щоб хтось із ваги 66,7 кг дійшов до другого середнього дивізіону й не просто взяв титул, а став абсолютним чемпіоном, завоювавши всі пояси. Багато боксерів можуть брати приклад із Теренса. І я кажу не лише про його техніку, а перш за все про ментальну силу.
