Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) публічно звернувся до Ентоні Джошуа із закликом провести довгоочікуваний очний бій. Британський боксер емоційно прокоментував своє повернення на великий ринг і дав зрозуміти, що саме поєдинок із Джошуа вважає найбільш логічним і цікавим для вболівальників.

Я повернувся після 16 місяців паузи і двох поразок. Джошуа теж нещодавно здобув яскраву перемогу – нокаутував Джейка Пола і дав людям те, чого вони хотіли.

Навіщо тобі бій проти Вайлдера? Бийся зі мною – з Циганським королем. Забудь про нього, я тричі його переміг. Він уже закінчився, йому кінець. Я сказав Джошуа прийняти цей бій, але він не відповів «так». Що ще я можу додати?