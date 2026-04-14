Колишній володар усіх основних титулів у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) зробив категоричну заяву щодо свого майбутнього в ринзі. Британець наполягає, що його єдиним цікавим суперником на даний момент є Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить ESPN.

Давайте влаштуємо бій. Ось у чому справа. Якщо наступним суперником буде не Ентоні Джошуа, то бокс буде для мене байдужим. З'їм тисячу великодніх яєць, поки не стану важити 190 кг. Я пас. Мені це нецікаво. Або він, або я знову піду.

Мене не цікавлять перспективні новачки, ті, хто намагається довести, що вони кращі за мене. Мені плювати на рейтинги. Плювати на пояси. Мене хвилює тільки Ей Джей. Це вирішальний бій для британського бокса.