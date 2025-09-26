Денис Сєдашов

59-річний Майк Тайсон, який готується до гучного повернення в ринг, отримав серйозне попередження від фахівців щодо можливих наслідків для здоров’я. Повідомляє The Mirror.

У коментарі для Betway директор з розвитку та операцій Concussion Legacy Foundation Натан Ховарт нагадав, що бокс безпосередньо пов’язаний із ризиком розвитку хронічної травматичної енцефалопатії.

За його словами, у віці, наближеному до 60 років, ризики для мозку зростають через природне уповільнення реакцій та зниження здатності організму відновлюватися після ударів.

Мозок із віком змінюється, і це може підвищувати небезпеку повторних травм. У Тайсона, як у спортсмена з довгою історією ударів по голові, ці ризики особливо високі. Натан Ховарт

При цьому Ховарт додав, що навіть Мейвезер, якому майже 50, також стикається з підвищеною загрозою. Водночас саме вік Тайсона може стати визначальним фактором, адже тривале навантаження та уповільнені реакції здатні збільшити ймовірність серйозних наслідків.

