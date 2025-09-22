«Якщо перестануть давати гроші — це буде останній». Тайсон про те, коли піде з рингу
Легендарний Майк наразі готується до бою з Мейвезером
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Легендарний боксер Майк Тайсон розповів про свої плани на майбутній поєдинок із Флойдом Мейвезером. Слова наводить Talksport.
За словами Тайсона, він прагне продемонструвати нову, вдосконалену версію себе в ринзі. Також Залізний Майк повідомив, коли перестане виходити у ринг.
Це буде щось справді цікаве, правда? Я проведу три бої і заспокоюсь. Цей буде найкращим… Якщо ж ці люди перестануть давати мені гроші, тоді, так, це буде мій останній поєдинок.
