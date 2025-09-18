Майк Тайсон: «Я заробив більше грошей у 50 років, ніж у 20»
Легендарний боксер пояснив, чому продовжує виходити в ринг у 59 років
близько 1 години тому
Легендарний боксер Майк Тайсон розповів, чому не полишає бокс, попри свій вік. За словами колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, мотивацію йому дає усвідомлення власної унікальності. Слова наводить Talksport.
Мій 14-річний син спитав: “Навіщо ти це робиш?”. І на мить я не знав, що відповісти. Мені стало сумно. Я сказав: “Бо я найкращий”. Він не зрозумів, і я додав: “Я мушу це робити — це все, що я вмію”. Я заробив більше грошей у 50 років, ніж у 20, хоча тоді провів лише чотири бої.
59-річний Тайсон востаннє виходив на ринг у листопаді минулого року, коли поступився Джейку Полу одностайним рішенням суддів.
Проблеми зі здоров’ям не завадять Тайсону зустрітися з Мейвезером у 2026 році.
