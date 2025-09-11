Олег Шумейко

Легендарний хевівейтер Майк Тайсон за кілька днів до поєдинку Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) та Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) змінив прогноз на мегафайт зірок боксу. «Залізний Майк» у прогнозі для ESPN висловив наступний потенційний результат:

Кроуфорд рішенням суддів. Майк Тайсон

Відзначимо, що кількома днями до цього американець заявляв інше:

Я хочу, щоб Кроуфорд виграв (бій). Але схоже, що цього не станеться. Я хотів би, щоб це сталося, але цей хлопець (Канело) – жорсткий панчер і розумний боєць. Я хочу стати свідком цього. Майк Тайсон

Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Боксери напередодні провели дуель поглядів.