Шейн Ф’юрі, брат колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (36-2-1, 25 КО), заявив, що британський боксер вийде в ринг 20 листопада незалежно від рішень Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

За словами Шейна, Циганський король уже активно тренується в США та готовий до будь-якого розвитку подій. Слова наводить Fightnews.info.

Поєдинок відбудеться 20 листопада. Годинник цокає. На нас це не вплине, тому що Тайсон у будь-якому разі поб'ється цього дня. Він в Америці, просто зараз Тайсон тренується.

Він працює зі своїм дієтологом, тренером з фізичної підготовки та тренером. Якщо бій із Джошуа не відбудеться, то Тайсон все одно поб'ється цього дня. Це дійсно на нас не вплине. Тайсон — дійне лоша для Netflix.