Володимир Кириченко

Едді Хірн, промоутер ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO), для iFL TV прокоментував слова голови Zuffa Boxing Дейни Вайта, який нещодавно заявив, що уклав договір про арену, на якій пройде поєдинок між Джошуа та Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).

«Ви не уклали угоду щодо арени, тому що домовленості щодо місця проведення немає, друже. Як ви могли це зробити? Я повинен подати до суду на Дейну Вайта хоча б за те, що він поїхав у «Медісон-сквер-гарден» і вів ці переговори».

Нагадаємо, поєдинок між Джошуа та Ф’юрі має відбутися 20 листопада на шоу в Нью-Йорку.