Олег Гончар

Російський боксер Заур Абдуллаєв (20-2, 12 КО) не проведе бій проти чемпіона IBO у першій напівсередній вазі Адама Азіма (13-0, 11 КО). The Ring повідомив, що Абдуллаєв відмовився від поєдинку через проблеми з отриманням візи.

Бій мав відбутися 15 листопада на стадіоні Tottenham Hotspur у Лондоні в андеркарді реваншу Кріса Юбенка-молодшого та Конора Бенна. Абдуллаєв востаннє бився в травні 2025 року, програвши Реймонду Муратааллі одностайним рішенням за інтерім-титул IBF у легкій вазі. До цього, його єдина інша поразка була від Девіна Хейні в 2019 році.

22-річний британець Азім отримає нового суперника, який буде визначений найближчим часом. Для Азіма, який має серію з 13 перемог, Абдулаєв мав стати найскладнішим тестом, але тепер поєдинок відкладено.