Британський топбоксер погрожує нокаутувати Усика
Вордлі зізнався, що вже уявляв цей поєдинок
близько 3 годин тому
Британський нокаутер Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) висловився про потенційний поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Надважковаговика цитує vringe.com:
Я вважаю, що можу його нокаутувати. А ось чи це буде в Іпсвічі – це інше питання.
Це буде безумство, чи не так? Усик і я… Мені здається, ми якось жартували з командою про те, що це станеться. І що було ще смішніше, то це Усик на тижні такого поєдинку. Він просто хитатися містом, ходити магазинами і просто гуляти вулицею. Я знаходив це дуже смішним.
Відзначимо, що Вордлі наступного тижня проведе поєдинок з Джозефом Паркером (36-2, 24 KO) за право стати обов`язковим претендентом на титул WBO українця.
Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі хоче третій поєдинок з Усиком.