Британський нокаутер Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) висловився про потенційний поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Надважковаговика цитує vringe.com:

Я вважаю, що можу його нокаутувати. А ось чи це буде в Іпсвічі – це інше питання.

Це буде безумство, чи не так? Усик і я… Мені здається, ми якось жартували з командою про те, що це станеться. І що було ще смішніше, то це Усик на тижні такого поєдинку. Він просто хитатися містом, ходити магазинами і просто гуляти вулицею. Я знаходив це дуже смішним.