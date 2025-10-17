Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі назвав бійця, який заслуговує на поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова американця наводить fightnews.info:

Я думаю, що Паркер вже давненько заслуговує побитися за титул. Він біла ворона. Паркер продовжує успішно виступати, але не отримує титульного шансу. Сподіваюся, скоро побачу, як йому дають титульник.

Можливо, він не такий захоплюючий боєць, як Дюбуа, який отримує титульні шанси, але я хотів би побачити його в чемпіонському бою, поки він в оптимальному віці.

Якщо ви продовжите маринувати його, то він може зазнати апсету в бою, в якому цього не повинно статися, адже важко зберігати мотивацію і залишатися розчарованим.