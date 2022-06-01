Президент «Руха»: «Чому ми повинні грати за кордоном, якщо Зеленський залишається?»
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Чоловіча команда зараз знаходиться в Вірменії
21:08
В Єревані (Вірменія) після завершення чемпіонаті Європи збірна України в повному складі зробила фото, на якому зображено президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше збірна України вперше за 7 років залишилася на чемпіонаті Європи без золотої медалі.
Після турніру спеціальна комісія визнала неправомірною поразкою Юрія Захарєєва в півфіналі.
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