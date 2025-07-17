Михайло Цирук

З чого починається будь-який боксерський поєдинок? З гонга, що сповіщає про старт першого раунду? Аж ніяк. Бій починається з виходу боксерів у ринг. Саме він є відкриттям грандіозного дійства, заради якого тисячі вболівальників збираються на арені, а мільйони – перед екранами своїх гаджетів.

Вихід у ринг в боксі вже давно перетворився на справжнє шоу та театралізоване дійство, яке часом обговорюють не менше ніж сам бій. І наш Олександр Усик разом зі своєю командою завжди умів робити таке шоу.

Перед другим боєм українського чемпіона проти Даніеля Дюбуа пропонуємо пригадати пʼять яскравих та памʼятних виходів поки що дворазового абсолютного чемпіона світу.

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Усик - Ромеро. Дебютний

Будь-яка річ, що відбувається вперше, завжди стає памʼятною, тож перший вихід Усика у професійній карʼєрі також не можна не згадати. Свій дебютний бій Олександр проводив у листопаді 2013 року в столичному Палаці спорту, а його суперником був мексиканець Феліпе Ромеро.

Вихід, звісно, не був таким помпезним, як останні. Появу Усика супроводжувала пісня гурту Тінь сонця “Їхали козаки”, боксер був одягнений у вишиванку, а більшість часу, відведеного на вихід, зайняв кліп, адже у Київському палаці спорту сильно справді не розгуляєшся.

Усик - Гасієв. У лігві ворога

Це зараз уявити, як український боксер виходить на ринг у Москві, можна лише в страшному сні, але до повномасштабного вторгнення це було цілком реально. Бій Усика проти Мурата Гасієва, у якому на кону стояли пʼять поясів та Кубок Мохаммеда Алі, відбувався у спорткомплексі Олімпійський в столиці держави-агресорки у 2018 році, коли окупанти уже 4 роки контролювали загарбані території Луганщини та Донеччини й Крим.

Градус ненависті між українцями та росіянами вже був більш ніж високим, у спину Усика летіло матюччя та свист, однак Олександр на все це не зважав і лише посміхався. Загалом же вихід під уже звичну пісню Василя Жадана “Браття” був без зайвого пафосу та шоу. Усик немов накопичував сили для того, аби зробити свою справу на ринзі, і впевнено її зробив, перемігши росіянина одностайним рішенням суддів.

Усик - Джошуа. Космонавт з майбутнього

Вихід Олександра на перший бій проти Ентоні Джошуа в Лондоні запамʼятався незвичним образом. Українець виходив на ринг у багатофункціональному технологічному костюмі від українського бренду, що нагадував скафандр космонавта. Власне, ще більше порівняння з космонавтом напрошувалося через те, що обличчя Олександра також було закрите характерною маскою. Та головне, що у той вечір в Лондоні сяяв не лише костюм Усика, а й сам український чемпіон.

Усик - Дюбуа. Душевно й по-домашньому

Досить яскравим був вихід Усика на перший поєдинок проти Даніеля Дюбуа у Вроцлаві, адже атмосфера на арені була справді домашньою для Олександра. Милий ролик зі словами підтримки від українців та живе виконання рингсонгу Василем Жаданом, купа українських прапорів на трибунах та гучна підтримка нашого чемпіона створювала враження, що бій відбувається десь у Києві.

Усик - Фʼюрі. Краще вже не буде?

Однак беззаперечне перше місце у нашому субʼєктивному рейтингу посідає дійсно легендарний вихід Олександра Усика на перший бій проти Тайсона Фʼюрі за звання абсолютного чемпіона світу. Образ гетьмана, через який мережа вигукнула тисячами відгуків та мемів – просто витвір мистецтва, а елегантна сумка ДТЕК та напис ФК Полісся на спині стали довершенням образу. Можливо, у ще одному бою за статус абсолютного чемпіона світу команда Олександра вигадає щось ще цікавіше?

Чи зможе «Динаміт» побороти непереможного «українського Кота»? Експерти GGBET, офіційного спонсора поєдинку Усик-Дюбуа, віддають перевагу Олександру Усику — коефіцієнт на перемогу 1.27 проти 3.57 на Дюбуа. Тримай лінію боксу і вболівай за нашого чемпіона разом із GGBET!

У матеріалі використані фото Getty Images