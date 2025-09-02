«Бути у фіналі — це вже круто, а взяти медаль — ще крутіше». Ус поділилася враженнями від успішного виступу в Словенії
Українка розповіла про підготовку та складність конкуренції
близько 1 години тому
Українська веслувальниця Вікторія Ус здобула срібну медаль на етапі Кубка світу з веслувального слалому в словенській Любляні та поділилася враженнями від виступу. Слова наводить Суспільне Спорт.
За словами спортсменки, нинішня конкуренція у слаломі дуже висока, тому кожен вихід у фінал уже є значним досягненням:
Зараз усі суперниці показують ідеальну техніку та швидкість. Бути у фіналі — це вже круто, а взяти медаль — ще крутіше.
Вона додала, що перша частина сезону пройшла трьома етапами Кубка світу, після чого команда зробила висновки, трохи відпочила та почала цілеспрямовану підготовку до наступної частини сезону.
Я вже точно знала, куди їду, і трохи піднатиснула на тренуваннях. Це дало результат.
Україна очікує від МОК збереження жорсткої позиції щодо росії та білорусі.