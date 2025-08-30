Захисник Олександрії Мігел Кампуш відмовився переходити до Полісся, яке тренує його колишній наставник Руслан Ротань. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Є така інформація, що цікавилася дуже конкретно Мігелем Кампушем, але Кампуш відмовився. Причому, як мені сказали, аргументація його дуже дивна. Він сказав: «Це не настільки якісне покращення фінансових умов для мене, щоби погодитися».

І я подумав, що, якщо це буде, там, умовно, 10 – в Олександрії, 25 – у Поліссі, то скільки у 29 років хоче Мігел Кампуш? Людина з п’ятиматчевою дискваліфікацією. Ну і, скажемо так, не дуже стабільною системою своєю отримувати. Але він себе оцінює так. Була ще пропозиція за Кампуша з Японії, але тут уже Олександрія, з того, що мені сказали, не погодилася. Умови для неї були неприйнятними.