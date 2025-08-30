Донедавна лідер Олександрії відмовився знову заграти під керівництвом Ротаня
Поліссю не вдалося підписати яскравого легіонера
40 хвилин тому
Захисник Олександрії Мігел Кампуш відмовився переходити до Полісся, яке тренує його колишній наставник Руслан Ротань. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.
Є така інформація, що цікавилася дуже конкретно Мігелем Кампушем, але Кампуш відмовився. Причому, як мені сказали, аргументація його дуже дивна. Він сказав: «Це не настільки якісне покращення фінансових умов для мене, щоби погодитися».
І я подумав, що, якщо це буде, там, умовно, 10 – в Олександрії, 25 – у Поліссі, то скільки у 29 років хоче Мігел Кампуш? Людина з п’ятиматчевою дискваліфікацією. Ну і, скажемо так, не дуже стабільною системою своєю отримувати. Але він себе оцінює так. Була ще пропозиція за Кампуша з Японії, але тут уже Олександрія, з того, що мені сказали, не погодилася. Умови для неї були неприйнятними.
Раніше Ротань після поразки від Фіорентини проїхвася по гравцях, що вийшли на заміни.