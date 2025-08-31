Екснаставник Оболоні Валерій Іващенко в інтерв'ю XSPORT проаналізував літню єврокампанію Динамо, яке восени дебютуватиме в Лізі конференцій.

Валерій Іващенко / Фото - ФК Оболонь

– Валерію Володимировичу, що відбувається з Динамо?

– Я б описав це як психологічний злам, коли всі накручені і чекають максимального результату від Динамо. Ліга чемпіонів вислизнула з рук, потрібен час, щоб це перетравити. З Маккабі вийшло забити швидкий гол, було достатньо часу перевернути все на свою користь, але, на жаль, не вистачає кваліфікації Шапаренко, незрозуміло чим займався.

Все говорить про те, що всередині колективу є розбіжності. Клас можна бити порядком і дисципліною, але цього в Динамо ми не бачимо. Заточені під єврокубки команди посилюються. Ми бачимо, що кияни не хочуть або не можуть дістати з кишені гроші, щоб привезти якісного гравця.

З іншого боку, свої гравці не цінують того, що виступи за Динамо можуть послужити трампліном, але вони розуміють, що через війну ніким замінити на ринку, хоча той же Шахтар переплачує і привозить молодих бразильців. Раніше люди дорожили брендом і привілеєм грати за таку команду.

– На публіці Шовковський і Ярмоленко в один голос сказали, що немає конфлікту. Існує ймовірність, що конфлікт між тренером і граючим спортдиректором отримає новий виток?

– Європейська практика показує, що спортивні директори залишають посаду разом з головним тренером. Це дві ключові фігури в побудові спортивного проекту, які несуть однакову відповідальність. У нас чомусь тренерів звільняють, а менеджмент продовжує функціонувати. Ми не знаємо, як побудована система особистісних взаємин між братами Суркісами, Шовковським і Ярмоленком, щоб власникам не довелося в якийсь момент робити вибір між кимось одним з оглядкою на всі регалії та внесок в історію клубу.

– Прихід Мацея Кендзьорека в ролі тренера зі стандартів допоможе додати свіжих ідей?

– Новий погляд завжди в плюс, особливо коли ти працюєш тривалий період. Для команд, які індивідуально не можуть конкурувати з сильним опонентом, будь-який аут і корнер можуть стати допоміжною опцією. Є тренери, які буквально сидять на темі стандартів і це приносить свої дивіденди. Було видно, що Герреро в моменті з голом Маккабі Т-А не випадково там опинився.

Мацей Кендзьорек / Фото - ФК Динамо Київ

– Єврокубки показали, що Динамо деградувало, якщо порівнювати минуле літо.

– Мені дуже подобалося Динамо, яке било Рейнджерс, Партизан, непогано виглядало з Зальцбургом. Працювали на швидкостях, добре налагоджений пресинг. Зникла динаміка, а футбол в плані швидкості йде вперед. Якийсь сезон твій план працює ідеально і далі потрібно шукати нові рішення. Всі навчилися грати дисципліновано, добре тактично навчені.

– Динамо покинув найкращий бомбардир УПЛ останніх сезонів. Чи здатний Герреро всю дистанцію якісно замінювати Ваната?

– Герреро важко інтегрувався в систему Динамо. Рік практично нічого не показував, за винятком специфічного характеру. Наскільки його вистачить на постійній основі забезпечувати голи, зможемо побачити восени. Нападник – це штучний товар.

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ

– Пономаренко готовий до ролі бекапа для Герреро?

– Супряга пішов і роль другого нападника тепер дісталася йому. Буде залежати від його нахабства і харизми. Як він буде себе проявляти на тренуваннях. Єдиним недоліком можна назвати лише відсутність регулярної практики в дорослому футболі і наскільки він в тренувальному процесі адаптувався до дорослого футболу, де все треба робити швидше.

– Якщо немає можливості привезти гравця самостійно, чому не дати шанс іноземцям, які зарекомендували себе в інших командах?

– Є приклади і внутрішніх трансферів у Динамо. Брагару приходив лідером Чорноморця, а в Києві він задовольняється роллю резервіста, нагадавши про себе тільки на молодіжному Євро. Піхальонок – друга людина після Довбика в Дніпрі-1, але не грає так часто. Давайте згадаємо Ротаня, якому було важко в Динамо, а в старому Дніпрі на ньому все було зав'язано. Також залежатиме від того, як інтегрувати нового гравця, наскільки швидко він зможе стати своїм у збитому колективі. Не кожен обдарований футболіст може розкритися в Динамо за замовчуванням.

– Що світить Динамо в Лізі конференцій?

– Це не така велика вітрина, як інші євротурніри, щоб висвітлювати гравців на тлі сильних команд і продавати. Перед Динамо стоятиме нелегкий вибір – концентруватися на УПЛ або реабілітація за торішні невдачі. Навряд чи Динамо має настільки довгу лаву запасних, щоб грати на два турніри з урахуванням всієї логістики. Розвивати своїх потрібно час, а результат – тут і зараз.