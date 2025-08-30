Ус виборола срібло на етапі Кубка світу у Любляні
Українка поступилась лише віцечемпіонці Олімпіади-2024 Елені Лілік
близько 1 години тому
Українська веслувальниця Вікторія Ус посіла друге місце на четвертому етапі Кубка світу з веслувального слалому, який відбувся у Любляні (Словенія).
У фіналі змагань з жіночого каное українка показала результат 87.78, поступившись лише віцечемпіонці Олімпіади-2024, німкені Елені Лілік (86.86). Бронзову медаль здобула британка Кімберлі Вудз (88.19).
ІСF дозволила російським спортсменам брати участь у турнірах з веслувального слалому під нейтральним прапором.