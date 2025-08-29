Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував підсумки жеребкування основного етапу Ліги конференцій для своєї команди.

«Перш за все, коли змагаєшся у Європі, треба готуватися до кожного матчу дуже серйозно. Ми надаємо великого значення основному етапу Ліги конференцій і відповідно проведемо всю підготовку. Отримали суперників, яких дуже поважаємо.

Хочемо зосереджено готуватися до поєдинків як удома, так і на виїзді, і досягати результатів, які поставлять нас у найвигідніше становище.

Як я завжди кажу в своїх інтерв’ю, ми хочемо успішно грати у Європі й робити так, щоб наші вболівальники та наша країна пишалися нами. Бажаю цікавих матчів усім командам у турнірі», – цитує Турана пресслужба Шахтаря.