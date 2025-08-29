Туран відреагував на результати жеребкування Ліги конференцій для Шахтаря
Фахівець оцінив суперників «гірників»
близько 1 години тому
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував підсумки жеребкування основного етапу Ліги конференцій для своєї команди.
«Перш за все, коли змагаєшся у Європі, треба готуватися до кожного матчу дуже серйозно. Ми надаємо великого значення основному етапу Ліги конференцій і відповідно проведемо всю підготовку. Отримали суперників, яких дуже поважаємо.
Хочемо зосереджено готуватися до поєдинків як удома, так і на виїзді, і досягати результатів, які поставлять нас у найвигідніше становище.
Як я завжди кажу в своїх інтерв’ю, ми хочемо успішно грати у Європі й робити так, щоб наші вболівальники та наша країна пишалися нами. Бажаю цікавих матчів усім командам у турнірі», – цитує Турана пресслужба Шахтаря.
Основний етап Ліги конференцій розпочнеться 2 жовтня і пройде до 18 грудня.
В 1/8 фіналу турніру безпосередньо потраплять вісім найкращих колективів, а команди, що зайняли місця з дев'ятого по 24-те, розіграють ще вісім путівок в стикових матчах.
