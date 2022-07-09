Чемпіон Європи: «На фініші напарник крикнув: «Слава Україні!», – а я відповів: «Героям слава!»
Український веслувальник Павло Борсук завоював золото чемпіонату Європи серед молоді в Белграді, Сербія, коли в парі з Артемом Четвертаком став першим на дистанції 1000 метрів. В інтерв'ю «Веслування України» він розповів як вони з напарником фінішували:
«При підготовці до чемпіонату Європи ми зробили великий обсяг роботи, нагородою за що стала золота медаль. Так, це не перші мої міжнародні змагання, але емоції дуже сильні. Ми задоволені. Ми налаштовувалися брати медаль з того моменту, як розпочалася підготовка. Минулого року ми завоювали бронзу, і знали, що наступного року цілком можемо виграти.
Розклад на гонку був таким: взяти потужний старт, вийти вперед і тримати лідерство до самого фінішу. Так в підсумку і вийшло.
На останньому відрізку – 250-300 метрів – ми додали, мали солідний запас перед переслідувачами та могли ще додати в разі потреби. На фініші Артем крикнув «Слава України», я відповів «Героям слава»… Так і фінішували.
Це не перша золота медаль чемпіонату Європи для мене. Кожна медаль – це особливі відчуття. По шкірі біжать мурахи, співаєш гімн і відчуваєш гордість за Україну, за те, як ми ії прославляємо… Налаштовувалися доказати всім, що Україна сильна, що Україна є, що Україна буде».
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