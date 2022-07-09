Чемпіон Європи: «На фініші напарник крикнув: «Слава Україні!», – а я відповів: «Героям слава!»

Український веслувальник Павло Борсук завоював золото чемпіонату Європи серед молоді в Белграді, Сербія, коли в парі з Артемом Четвертаком став першим на дистанції 1000 метрів. В інтерв'ю «Веслування України» він розповів як вони з напарником фінішували:

Розклад на гонку був таким: взяти потужний старт, вийти вперед і тримати лідерство до самого фінішу. Так в підсумку і вийшло.

На останньому відрізку – 250-300 метрів – ми додали, мали солідний запас перед переслідувачами та могли ще додати в разі потреби. На фініші Артем крикнув «Слава України», я відповів «Героям слава»… Так і фінішували.

Це не перша золота медаль чемпіонату Європи для мене. Кожна медаль – це особливі відчуття. По шкірі біжать мурахи, співаєш гімн і відчуваєш гордість за Україну, за те, як ми ії прославляємо… Налаштовувалися доказати всім, що Україна сильна, що Україна є, що Україна буде».