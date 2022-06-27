Українська четвірка каноїсток візьме участь в ЧС-2022
Українські каноїсти стали володарями шести нагород ЧЄ-2022 серед молоді та юніорів
Збірна України – в топ-10 медального заліку континентальної першості
Артем Четвертак та Павло Борсук / Фото - FacebookУкраїнські каноїсти завоювали шість медалей на чемпіонаті Європи серед молоді та юніорів.
Артем Четвертак і Павло Борсук стали чемпіонами турніру U-23 в каное-двійці на дистанції 1000 метрів.
Срібло завоювала Ірина Федорів в каное-одиночці серед юніорів на дистанції 200м.
Володарі бронзових медалей стали Ксенія Романчук і та ж Федорів (юніори, каное-двійка, 500 м), Валерія Терета та Олена Циганкова (U-23, каное-двійка, 500 м + 200 м), Ярослав Верблюд та Віталій Пристай (юніори, каное-двійка, 500 м).
У медальному заліку команда України завершила змагання на 10-й позиції.
Напередодні стало відомо, що українська четвірка каноїсток візьме участь в ЧС - 2022.
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