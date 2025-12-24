Лузан: «Головною метою для мене є Олімпійські ігри-2028»
Людмила назвала плани на 2026 рік
близько 1 години тому
Фото: Веслування України
Триразова призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан в інтерв’ю sport-express.ua висловилася про виступи у наступному році та розповіла, на підготовку до яких змагань ставить акцент:
У 2026 році планую брати участь у змаганнях чемпіонатів світу та Європи, а також Кубку світу й боротися за найвищі сходинки п’єдесталу. Але головною метою для мене є Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, і саме на них я зосереджую всю підготовку.
