Титулована українська веслувальниця Людмила Лузан в інтерв'ю Суспільне Спорт розповіла про свою найголовнішу кар'єрну ціль.

«Минулого року я могла сказати, що це нереально, це фантастика, щоб я на 200 метрів виграла чемпіонат світу. А цього року – стаю і виграю.

Змінився підхід. Звісно, що торік мені заважала травма спини, і я не могла ніяк пройти 200 м так, як мені б хотілося. Я стартувала і відчувала, що немає тієї потужності, яка потрібна на цій дистанції – вона дуже швидка.

Тому дійсно змінився підхід, неймовірне бажання, коли я відчувала, що можу і в мене нічого не болить. І велике бажання, велика підтримка людей, що зі мною поруч. Я дійсно щиро захотіла реалізувати себе саме на цій дистанції. Позаяк мене не вважали спринтеркою, у мене була велика жага довести, що я можу – насамперед собі.

Побачимо, скільки можна тримати цю форму. Я думаю, що все реально. Я буду до цього прагнути. Звісно, моя найбільша мрія – золота медаль Олімпійських ігор. Вважаю, що реальні й дві медалі Олімпіади. Хотілося б цього».