Лузан та Федорів принесли Україні п’яту медаль чемпіонату Європи
Людмила завоювала четверту нагороду на змаганнях
близько 2 годин тому
Фото: Влад Єфімов
Людмила Лузан та Ірина Федорів завоювали срібло чемпіонату Європи-2025 з веслування на каное та байдарках.
Українки у змаганнях каное-двійок на дистанції 500 м фінішували другими, фінішувавши на дистанції за 1:56,456 хв. Відзначимо, що це п’ята медаль України на Євро та четверта для Лузан.
Чемпіонат Європи. Жінки. Каное-двійка, 500 м
1. Анхельс Морено / Вікторія Ярчевська (Іспанія) – 1.55,543
2. Людмила Лузан / Ірина Федорів (Україна) – 1.56,456
3. Агнес Кісс / Бьянка Надь (Угорщина) – 1.57,163
Нагадаємо, що напередодні Лузан завоювала золото ЧЄ-2025.