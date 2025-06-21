Влад Єфімов «Веслування України» з Рачіце

Жіноче каное принесло сьогодні збірній України дві срібні медалі чемпіонату Європи: в ранковій сесії – Людмила ЛУЗАН в олімпійському виді (одиночці, 200 м), у вечірній – в «двійці, 200 м», з дебютанткою Євро Іриною ФЕДОРІВ.

ІНТЕРВ’Ю №1. КАНОЕ-ОДИНОЧКА

Людмила Лузан

- Я дуже щаслива завоювати цю медаль для України, – розповіла Людмила після нагородження в ранковій сесії. – Оскільки це дуже важлива дистанція – олімпійська. Звісно, завжди хочеться перемагати, але на даний момент підготовки – це дуже хороший показник і час дуже хороший (один х кращих в кар’єрі Людмили – 45,658. – авт.). Тому я щаслива цій медалі. Налаштовуюся на наступні дистанції. У мене ще три фінали, тому я дуже мотивована завойовувати ще більше медалей, зокрема золотих.

- Розкажіть, будь ласка, про гонку. Чи вдався старт?

- Гонка хороша. Старт трішечки не вийшов таким, як хотілося. Можливо, зарулилася – треба буде подивитися відеозапис. Але, в загальному, задоволена проходженням дистанції. Мені сподобалося. Вона проходить дуже швидко, тому майже не втомилася. Налаштовуюся на наступні гонки.

- Як ставитеся до того, що поруч на доріжці була ще одна українка, яка зараз виступає за Іспанію – Вікторія Ярчевська, яка в підсумку стала третьою (вона переїхала і Іспанію під час війни. – авт.)?

- Я завжди рада, коли є конкуренція, тим більше, коли наші українські дівчата виступають і показують гарний результат. Це не може не радувати. Я щаслива, що в такій класній боротьбі ми виборювали медалі.

Звісно, хочеться подякувати нашим захисникам за те, що ми маємо змогу жити, виступати, представляти нашу Україну, підіймати наш прапор, говорити про те, що в нас в країні війна, що відбувається такий жах, що гинуть ні в чому не винні люди. Тому ми дуже вдячні, що в нас є така можливість виступати і перемагати на великих змаганнях.

ІНТЕРВ’Ю №2. КАНОЕ-ДВІЙКА

- Ірино, поділіться, будь ласка, емоціями від вашої першої в кар’єрі медалі на чемпіонаті Європи.

- Я задоволена гонкою. Правда, шкода, що це наш перший старт нашої нової двійки і відразу фінал, це напевно трошки позначилося на проходженні.

Людмила Лузан: - Згодна з Іриною, у нас не було можливості прикататись в змагальних умовах, але, взагалі, ми задоволені гонкою, бо як для першого старту гарний результат.

Ми націлюємося на завтра, дистанція 500 метрів. Це важливий для нас вид програми, тому що олімпійський. Тому намагатимемося показати максимум.

- Ви сьогодні завоювали свою десяту медаль на чемпіонатах Європи. Як оцінюєте ці здобутки?

- Я не знала про це до сьогоднішніх гонок. Ви мені сказали, і я задумалася: дійсно, круто, що вже 10-та медаль. Я пишаюся цим і надалі планую здобувати ще більше медалей.

- Ірино, розкажіть трохи про гонку – вашу першу в кар’єрі на чемпіонаті Європи і першу для двійки…

- Гонка добра. 200 метрів – це старт і фініш, по суті. Тож гонка пройшла швидко, сильно нічого не пам'ятаю (посміхається). Старт, за моїми відчуттями, вийшов але, мені здається, у Юрія Володимировича (Юрія Чебана – одного з тренерів Ірини, головного тренера збірної України. – авт.) інша думка. Дистанцією йшли добре, ще на фініш старалися добавити, тому що бачили, що зліва дівчата виїжджають.

- Людмило, це не перша вже двійка. Був екіпаж з Анастасією Рибачок, потім з Валерією Теретою, зараз з Іриною…

- Звісно, відчуття зовсім інші, тому що у нас робота в одиночці також різна, але я вважаю, що це питання часу і прикатки. Сьогодні є медаль, і це хороший результат, тому будемо працювати далі, щоб і на 500 метрів також показати гарний результат, тому що саме ця дистанція основна, оскільки олімпійська.

- Ірино, у неділю фінал чемпіонату Європи на дистанції 500 метрів?

- Бойовий. Я розумію, що ми можемо показати гарний результат, тому все, що лишається, це встати на дистанцію і працювати.

- Кому хотіли би подякувати за цю медаль?

- Перш за все, захисникам, які боронять нашу Україну, завдяки яким ми, можна сказати, тут знаходимося.

Хочемо також подякувати нашим тренерам, Миколі Мацапурі, Юрію Чебану, Миколі Перогу, які нам допомагали в підготовці, вклали в нас душу.

Людмила Лузан:

- Також хочу подякувати своєму першому тренеру Сергію Батуманкоєву. Без цих людей не було б результатів, не було б медалей. Тому щиро вдячні цим людям і всім, хто допомагає нам на нелегкому спортивному шляху.