Влад Єфімов «Веслування України» з Рачіце

ПРИЄМНІ СПОГАДИ

- З каналом в Рачіце у мене пов’язані чимало спогадів, оскільки я провів тут вже чотири старти, це вже п'ятий старт. Тут є обводний канал, що дуже важливо для веслувальників, тобто все на найвищому рівні, – поділився враженнями Олег на місці подій.

- Особисто для мене найбільш яскрава ваша гонка у Рачіце – фінал чемпіонату світу-2017 на дистанції 500 м, коли до останнього метра за медаль боролися за медаль і таки завоювали ії. І це була перша ваша «доросла» медаль такого рівня.

- Так, дійсно, вражень цей канал залишав дуже багато. Ва, кажете, запам’ятався чемпіонат світу-2017, а мені більшою мірою Кубок світу 2016 року. Там на дистанції 500 м я змагався в одному заїзді з такими знаменитостями як багаторазові чемпіони світу, призери Олімпійських ігор Рене Холтен Полсен і Адам Коверден. І це була дуже серйозна схватка, але я трошки не витримав - за прольот до фінішу перевернувся, і мені, звісно, не зарахували цей результат. Але було дуже круто змагатися з хлопцями такого рівня – з веслувальниками, за якими ти, будучи дитиною, дивився на них тільки по телевізору і міг тільки мріяти стати з ними на одну доріжку.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ-2025

- Отже, чемпіонат Європи. Олімпійські екіпажі у порівнянні з етапом Кубку світу зазнали змін: в четвірці – ви знову на першому номері, в двійці – ви з Ігорем Труновим.

- Так, трохи помінялися, але кістяк залишився той самий. Скажу вам відверто, що ми варіант четвірки, який буде виступати зараз на чемпіонаті Європи, пробували першим. Але потрібно було для команди зрозуміти, які варіанти точно вже не будемо виставляти на змагання. Тож ми просто повернулися до того варіанту, який ми спробували першим: Саша на четвертому, я загребав, Діма на другому, Ігор - на третьому.

- Ну, і двійку ви повернули також?

- Щодо двійки, так, ми затестили всіма очікувану двійку і вболівальниками, і нами - двійку Зайцев-Кухарик, але ця двійка ще потребує спрацьовування, треба трошки підточити технічно друг друга. І, можливо, в якомусь недалекому майбутньому, ми ще повернемось до цього варіанту. Але конкретно на цей старт ми повернулися до варіанту двійка Кухарик/ Трунов і виступатимемо в цьому екіпажі.

- Які очікування від чемпіонату Європи?

- Очікування завжди найвищі, хочеться залишатися з медалями, але всі, як то кажуть, точаться. Всі ми знаємо, що найсильніша байдарка саме в Європі, тож легкої прогулянки ми, звісно, не очікуємо. У нас немає такого - легка гонка, тяжка гонка, у нас всі гонки стабільно такі, де треба, як ми кажемо, вкидувати. Тож, ми налаштовуємось на найкращий результат, а там вже як Бог дасть.

- Як кажуть, легкої води.

- Дякую.