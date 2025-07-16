Влад Єфімов «Веслування України» з Умані

З 17 по 20 липня в Умані відбудеться особистий чемпіонат України з веслування на байдарках і каное, який основним відбором на чемпіонат світу (Мілан, 21-24 серпня).

СИСТЕМА ВІДБОРУ

Система відбору на чемпіонат світу наскільки проста по суті, настільки складна для його учасників – на чемпіонат світу відправляться тільки переможці в окремих видах, будь то одиночка, будь то екіпаж – всього в 24-х видах програми (по 6 в кожному виді веслування серед чоловіків і жінок).

І тільки призери чемпіонату Європи-2025 можуть бути спокійними за місце в збірній України (медалісти Євро забронювали собі місця в Мілані-2025 згідно системі відбору). Повною мірою це стосується каноїсток, які завоювали 4 медалі з 4-х можливих (Людмила Лузан в обох одиночках і, разом з Іриною Федорів, в двійках, зокрема в олімпійській – на 500-метрівці). Тож на чемпіонаті України ми провідних каноїсток, цілком логічно, не побачимо. А ось каноїст Андрій Рибачок, який став бронзовим призером Євро на 200-метрівці, в Умані стартує, оскільки націлений, разом з Тарасом Мазовським, відібратися на чемпіонату світу в олімпійському виді – «каное-двійці, 500 м». Втім, про це окремо.

ГОЛОВНА ІНТРИГА

Змагання в олімпійській «каное-двійці», напевно, останні років дванадцять є найбільш інтригуючими і яскравими на національних стартах: спочатку це було – протистояння екіпажів Юрій Вандюк/ Андрій Рибачок і Дмитра Янчука/ Тараса Міщука, яке у веслувальній спільноті нарекли «Ель-класико», потім, після переформатування двійок, це була битва інших екіпажів, а останніми роками кільки приблизно рівних за класом двійок виросло до 4-5-ти. Але інтрига в цьому виді була завжди. Ось і зараз ми не можемо назвати фіналістів чемпіонату Європи-2025 Андрія Рибачка/ Тараса Мазовського явними фаворитами, тому що на воду також вийдуть такі потужні двійки як Дмитро Янчук/ Павло Алтухов, Юрій Вандюк/ Павло Борсук, Ярослав Верблюд/ Віталій Пристай, яка нещодавно стала срібним призером молодіжного Євро на «тисячі», а також креатура тренера Миколи Мацапури – Тарас Міщук/ Ігор Новак.

Буде дуже цікаво!

ІНТРИГА №2. БАЙДАРКА-ДВІЙКА

Інтрига №2 – це, напевно, змагання в олімпійських байдарках-двійках. Серед жінок головні фаворити - двійки основної збірної Ганна Павлова/ Іванна Дяченко і Діана Рибак/ Сніжана Сталінова. Також може поборотися за золото молодіжний екіпаж – Олена Григор’єва/ Катерина Гончар.

Серед чоловіків у відсутності екіпажу чемпіонів Європейських ігор-2023 у складі Олега Кухарика і Ігоря Трунова, яка не знала поразок на національній арені, та, взагалі спортсменів основної четвірки збірної, отримуємо нереальну інтригу. Тут відразу чотири претенденти на перемогу: срібні призери Кубку України Василь Смілка/ Валерій Гарап, чемпіони України серед молоді Данііл Платаш/ Владислав Лисяний, які відразу після змагань відправляються на молодіжний чемпіонат світу, екіпаж двох найкращих «тисячників» Владислав Волошин/ Олександр Сиромятников, а також амбіційний молодіжний дует Давид Лупін/ Георгій Селезньов.

ОЛІМПІЙСЬКІ ОДИНОЧКИ

В кожному з олімпійських перегонів одиночок свої питання: в чоловічому каное (1000 м) – хто кине виклик Павлу Алтухову, в жіночій байдарці (500 м) – хто кине виклик Марії Повх, в чоловічій байдарці (1000 м) – хто переможе – Владислав Волошин, чи Олександр Сиромятников.

Каноїст Павло Алтухов є беззаперечним лідером в цьому виді програми (на моєї пам’яті, з 2015-го року, він програв лише раз – Юрію Вандюку на чемпіонаті України-2020), байдарочниця Марія Повх має неймовірну серію перемог на національних змаганнях в цьому виді програми - з 2016 року (!). Переможна серія 20-річного байдарочника Владислав Волошин триває з осіннього чемпіонату України-2023, але при наявності Олександра Сиромятников він аж ніяк не може відчувати себе спокійно.

ЧЕТВІРКИ

Змагання в найшвидшому олімпійському класі будуть наскільки видовищними, настільки і передбачуваними, оскільки на доріжку вийдуть основні екіпажі збірних України: серед жінок – Іванна Дяченко/ Сніжана Сталінова/ Марія Повх/ Ганна Павлова, серед чоловіків – Олег Кухарик/ Дмитро Даниленко/ Ігор Трунов/ Олександр Зайцев. Вони явні фаворити, але у змаганнях серед чоловіків очікуємо потужної конкуренції збоку молодих екіпажів.

ДЕСЕРТ

Крім олімпійських видів, буде ще чимало цікавих і видовищних видів. Перед усім, це змагання в спринті, які відкриють чемпіонат України у четвер, а також перегони в традиційно медальному українському виді – «каное-четвірці, 500 м», де явним фаворитом виглядає екіпаж, де у складі Тарас Мазовський і три чемпіона світу в цьому виді – Віталій Вергелес, Андрій Рибачок і Тарас Міщук. І можна з впевненістю сказати, що жорстку конкуренцію їм складуть екіпаж Володимир Савчин/ Тарас Кузик/ Ярослав Верблюд/ Віталій Пристай, який відправиться невдовзі на чемпіонаті світу серед молоді (23-27 липня, Португалія), а також четвірка Павло Алтухов/ Юрій Вандюк/ Павло Борсук/ Дмитро Янчук.

Цікаво, що скаже на всі ці розклади погода – за прогнозом трохи більше 20 градусів та велика вірогідність дощу.

Питань чимало, але чекати залишилося недовго – наприкінці тижня все дізнаємося.