Влад Єфімов «Веслування України» з Рачіце

Про виступ на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное

«Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное в Чехії завершено. Україна посіла п’яте місце серед 30 країн. Це хороший результат, який показує, що ми стабільно в топі. Але нюанси є і ми їх бачимо».

Про жіноче каное

«Найсильніший сегмент збірної. Людмила Лузан – без зайвих коментарів: 4 медалі з 4 дистанцій, досвідчена спортсменка знаю свою роботу, Людмила локомотив команди. У новому екіпажі з Іриною Федорів ще два подіуми. Ірина дебютантка на дорослому рівні, одразу медальний екіпаж. Перспективно і дуже достойно».

Про чоловіче каное

«Єдина медаль заслуга Андрія Рибачка в С1-200. Інші результати нижче очікувань. Павло Алтухов, найсильніший каноїст країни, на жаль знову не зміг показати свій потенціал. І це не випадковість, а закономірність, треба чесно визнати що на сьогодні ми не можемо достойно конкурувати на дистанції 1000 метрів. Пора вже відірватися від минулого і повернутись у командну роботу».

Про жіночу байдарку

«Команда під керівництвом молодої, але амбітної тренерки Інни Володимирівни працює злагоджено, є бажання, є прогрес. Завдання ще не виконано, але потенціал є, потрібно трохи більше часу».

Про чоловічу байдарку

«Поки на етапі пошуку себе і формування нового олімпійського екіпажу К-4. Потрібно змінювати підходи до тренувального процесу для підвищення особистого результату кожного зі спортсменів. Відсутність Івана Семикіна відчутна як в колективі так і в екіпажах. Повноцінної заміни поки не знайдено».

Про подальші плани підготовки

«В середині липня чемпіонат України в Умані. Саме там сформуємо основний склад на чемпіонат світу в Мілані».

Про задачі на чемпіонат світу

«Максимум боротьба за топ-3 у фіналах А. Мінімум потрапляння до ліцензійної зони. Іншого варіанту просто не існує».