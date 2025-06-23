Влад Єфімов «Веслування України» з Рачіце

Збірна України завоювала на чемпіонаті Європи в Рачіце (19-22 червня) 5 медалей, 2 з яких в олімпійських видах. Це 4-й результат в історії виступів на цих змаганнях. До вашої уваги оперативний аналіз нашого виступу.

ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА

Для початку трохи статистики. Збірна України завоювала 1 золоту, 3 срібних і 1 бронзову медалі і поділили 5-е місце в медальному заліку з командою-господаркою – Чехією. В першій трійці: Угорщина – 15 (7-3-5), Іспанія – 12 (4-4-4) і Португалія – 4 (3-1-0)

В очковому рейтингу, де враховуються зайняті місця, українські веслувальники на 3-му – 666 очок. Попереду Іспанія – 859 і Угорщина – 808.

ЖІНОЧЕ КАНОЕ

Жіноче каное на чолі з Людмилою Лузан підтвердило очікування, якими ми поділилися в прев’ю до чемпіонату Європи. Прогнозував 3-4 медалі. Чому діапазон, тому що для новоствореної двійки, де компанію Людмилі склала чемпіонка Європи серед молоді Ірина Федорів, це були перші змагання взагалі, і справжню силу могли показати тільки гонки. Гонки показали, що у нас народилася нова конкурентоспроможна олімпійська двійка, яка за відповідної підготовки незабаром заявить про себе на чемпіонаті світу і на Олімпійських іграх. Коли за справу беруться два кращих українських тренери з каное Юрій Чебан і Микола Мацапура, в цьому можна не сумніватися.

Також буде цікаво поспостерігати за суперництвом Людмили і Ірини на національній арені. Найближчий такий старт – особистий чемпіонат України (16-20 липня), який є відбірковим на чемпіонат світу. Втім, в цій дисципліні путівку вже завоювала Лузан як призерка чемпіонату Європи (згідно системи відбору).

ЧОЛОВІЧА БАЙДАРКА

Не можу сказати, що чоловіча байдарка, яка в попередньому олімпійському циклі принесла Україні цілу розсип медалей різного гатунку на великих міжнародних змаганнях, не виправдала очікувань.

З відходом одного з «Energy Circle» ІванаCемикіна (уважна до деталей читачка попросила не рубити з плеча в плані завершення кар’єри, тож Іван може повернеться) прийшов час пошуку найсильніших варіантів в олімпійських видах. А це, як виявилося, не так вже і просто, оскільки четвірка дуже тонка матерія, і увесь механізм потребує налагодження, яке може зайняти певний час.

Навіть поява лише однієї нової бойової одиниці, навіть людини з досвідом як Олександром Зайцев, не може пройти непоміченим для складного механізму четвірки. Тож шосте місце на чемпіонаті Європи – відмінний трамплін до майбутніх стартів, а саме чемпіонату світу.

Щодо двійки, тут складно сказати однозначно, оскільки відставання від першої вісімки несподівано достатньо велике (1,6 секунди)

ЧОЛОВІЧЕ КАНОЕ

Від каноїстів золотих гір також не чекали, оскільки останній олімпійський цикл пройшов без медалей саме в олімпійських дисциплінах, чекали достойного виступу. У відношенні двійки Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок ці очікування виправдалися, хоча екіпаж знаходиться, висловлюючись футбольною мовою, знаходиться в процесі зігравання. Втім, особистий рекорд (1.40,092) це добре, але треба значно підвищувати швидкості, щоб бути конкурентоспроможним на світовим. 1.36-1.37 – так зараз їдуть світові лідери.

А ось найсильніший каноїст-тисячник України останнього десятиріччя Павло Алтухов відверто не порадував. Попередній заїзд він прокатив, напевно в надії на півфінал, але й там не був далеким від залікової трійки. При всій повазі – вважаю некоректним лізти в тренерські справи, як деякі журналісти – тут явно треба щось міняти. Чи в підготовці, чи в психологічному настрої, інакше немає сенсу виступати. Сподіваюсь, що Павло і його особистий тренер Сергій Жиляєв це чудово розуміють. Так і хочеться запитати: де Павло Алтухов, який в період 2014-2016 на рівних конкурував зі світовими лідерами і мав в активі час проходження 3.45. Павло Алтухов-2014-2016, повертайся. Ми зачекались.

20 червня. Рачіце. Головний тренер збірної України Юрій Чебан і старший тренер збірної Сергій Жиляєв обговорюють результат виступу Павла Алтухова на чемпіонаті Європи-2025

Звісно, відзначаємо бронзову медаль Андрія Рибачка, який підтримав славні традиції саме в каное-одиночці на дистанції 200 м.

ЖІНОЧА БАЙДАРКА

Від молодої жіночої байдарки ми медалей не чекали, оскільки зараз, можна сказати, йде процес відродження – велика робота після того, як цей вид був в занепаді (2022-2024) – маю на увазі саме процес розвитку виду.

Але медалі могли бути. Принаймні одна – в спринті, де 21-річна Іванна Дяченко була в 0,18 секунди від бронзи. Також четвертою стала 20-річна Ганна Павлова (на дистанції 1000 м). Будь моя воля, вручив їй приз «За волю до перемоги», оскільки боролася до останніх метрів – після фінішу було видно, чого їй коштувало це зробити (світлина дуже яскраво про це свідчить).

«До Олімпійських ігор-2028 будемо йти поетапно, ставлячи високі на чемпіонатах світу і Європи», – сказала в інтерв’ю «Веслуванню України» старший тренер Інна Осипенко-Радомська, яка приступила до роботи 1 січня, перед квітневим Кубком України. Бачимо, що слова не розходяться з ділом.

З екіпажами, читай олімпійськими видами, складніше – поки вони далеко від призів. Але не все відразу. Гадаю, вже на чемпіонаті світу ми побачимо прогрес в цьому відношенні.

А більш глибокий аналіз – в підсумковому інтерв’ю, ексклюзивно для XSPORT, головного тренера збірної України Юрія Чебана.

ІСТОРИЧНА СТАТИСТИКА

За історію участі в чемпіонатах Європи українські веслувальники завоювали 68 медалі (13 золотих, 22 срібних, 33 бронзові), 18 з яких в олімпійських видах програми. Представники байдарки завоювали 20 медалей, каное – 48. 29 нагород в активі жінок, 39 – у чоловіків.

В особистому медальному заліку зміцнила лідерство каноїстка Людмила Лузан, котра повторила свій же рекордний показник Познані-2021 за кількістю медалей – 4. Зараз в ії активі 12 нагород - 4 золоті, 6 срібних і 2 срібні.

Збірна України на чемпіонатах Європи

Топ-5 виступів

М Рік Місце проведення З С Б Сума ОЛ НО К С 1 2021 Познань (Польща) 2 2 4 8 3 5 2 6 2 2000 Познань (Польща) 2 2 1 5 0 5 3 2 3 2001 Мілан (Італія) 2 0 0 2 0 2 1 1 4 2025 Рачіце (Чехія) 1 3 1 5 2 3 0 5 5 2015 Рачіце (Чехія) 1 2 3 6 3 3 1 5 1997-2025 13 22 33 68 18 50 20 48

Скорочення: З, С, Б – золото, срібло, бронза, ОЛ – олімпійські види, НО – неолімпійські види, К – байдарка, С – каное.

Українські веслувальники – медалісти чемпіонату Європи.

Топ-10