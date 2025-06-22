Влад Єфімов «Веслування України» з Рачіце

За підсумками 3-го дня чемпіонату Європи веслувальники збірної України завоювали 3 медалі – 2 срібні, 1 бронзову.

ПІДСУМКИ

Збірна України дві срібні завоювала в двох видах жіночого каное – Людмила Лузан відкрила рахунок медалям в першому ж українському фіналі Євро-2025, а в перші гонці вечірньої сесії, вже разом з Іриною Федорів, завоювала ще одне срібло, а бронза в активі каноїста Андрія Рибачка. Всі нагороди завойовані на дистанції 200 м. Також відзначимо два четвертих місцях двох молодих байдарочниць, які дебютували у фіналі чемпіонату Європи саме в одиночці – Іванни Дяченко на дистанції 200 м, Ганни Павлової – на «тисячі»

ЛУЗАН. МЕДАЛЬ №9

У збірної України був відмінний шанс завоювати медаль вже в першому фіналі, і Людмила Лузан – одна з фавориток гонки – відмінно ним скористалася. З початку трохи вперед вирвалася полька Дорота Боровська, а їй на колесо сіли дві вихованки українського веслування – лідерка збірної України і представниця хмельницького веслування Вікторія Ярчевська, яка під час війни переїхала до Іспанії і добилася значного прогресу. У підсумку польська каноїстка зберегла перевагу, а досвід в особі Людмили переміг молодість в особі Вікторії, яка, безсумнівно, стане серйозною силою на світовій арені. У Людмили Лузан – срібло – ії 9-а медаль на чемпіонатах Європи, з одним найкращих своїх результатів – 45,658.

СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ

На медаль Андрія Рибачка, який в травні став срібним призером етапу Кубку світу, ми, зізнаємося, теж розраховували. Андрій відомий своїми успіхами в олімпійській каное-двійці (він срібний призер Європейських ігор-2019 з Юрієм Вандюком, з яким завоював більше десятка нагород молодіжних чемпіонатів світу і Європи), маючи перед очима приклад Юрія Чебана (до речі, саме під його керівництвом в минулу каденцію він й почав ходити спринт), дуже полюбляє спринт, що не раз доводив, підіймаючись на вищу сходинку національного п’єдесталу. Тепер став показувати свою конкурентоспроможність на міжнародному рівні. Незважаючи на те, що трохи збився, завоював бронзу, причому з особистим рекордом – 38,544. А конкурував Андрій, як і Людмила Лузан, з ще одним українцем за народженням – Олексієм Колядичем, який вже достатньо довго виступає за Польщу – той став другим. А переміг іспанець Пабло Грана, який, що цікаво на голову нижче інших медалістів.

ЛУЗАН – МЕДАЛЬ №10. ФЕДОРІВ – МЕДАЛЬ №1

Екіпаж, створений з двох найкращих каноїсток країни (за підсумками Кубка України) – неодноразової олімпійської призерки Людмили Лузан і чемпіонки Європи серед молоді Ірини Федорів, для якої це лише перший «дорослий» сезон, тренерський штаб збірної України, думаючи вже про Олімпіаду-2028, вирішив спробувати цей найсильніший, принаймні на папері, варіант.

Цікаво, що у обох спортсменок чимало спільного – вони уродженки Івано-Франківська і вихованки СК «Альбатрос», а першим видом спортом у обох була спортивна гімнастика. Щоправда, Людмила вже багато років виступає за СК «Гірник» із Горішніх Плавнів і відповідно представляє Полтавщину.

Екіпаж пройшов певну перевірку в тренувальних умовах, і Юрій Чебан з Миколою Мацапурою вирішили запускати його в діло. І не прогадали. Вже в першій гонці – медаль чемпіонату Європи.

У неділю – головний для екіпажу тест змагань – олімпійський вид (двійка, 500 м). Обидва тренери, до речі, не дуже задоволені результатом на дистанції 200 м, оскільки програли українки на останньому гребку – прикрі 0,067 секунди.

ОЛІМПІЙСЬКА БАЙДАРКА

Перший міжнародний фінал новоствореної четвірки – Олег Кухарик/ Дмитро Даниленко/ Ігор Трунов/ Олександр Зайцев приніс 6-е місце і купу цінної інформації для подальшої роботи, позитивні результати якої ми маємо побачити вже на чемпіонаті світу, за два місяці.

Одне можна сказати точно: конкуренція набагато виросла, якщо навіть олімпійські чемпіони німці з володарями бронзи Парижу-2024 іспанцями залишилися без медалей, а перемогли темні конячки - португальці (!).

У неділю ще чекає ще один цікавий фінал – «байдарка-двійка, 500», де Олег Кухарик з Ігорем Труновим спробують здобути першу медаль для українських байдарочників на чемпіонатах Європи саме в олімпійських видах програми.

ГОНКИ МАЙБУТНЬОГО

Нехай вас не вводить в оману назва цієї глави – нічого фантастичного ми тут не побачили, але побачили високі індивідуальні якості 21-річної Іванни Дяченко в спринті і 20-річної Ганни Павлової на дистанції 1000 м, що свідчить про перспективу жіночої байдарки, основу якої зараз складає як раз молодь.

Обидві були наймолодшими в своїх фіналах: Іванна на рівних конкурувала в швидкості з кращими спринтерками континенту, за що заслужила похвалу від досвідчених конкуренток, а Ганна, продемонструвала дива характеру, витримавши до кінця надскладну «тисячу», де без характеру навіть не треба суватися. До позначки «500» вона йшла третьою, потім перемістилася на четверту, але не кинула веслувати і витримала гонку до кінця – нагородою став особистий рекорд – 3.59,868. По обличчю було видно, як їй погано: «Немов все тіло оніміло, до болі, думала, що лікаря треба буде викликати», - скаже потім спортсменка. Не викликали. Витримала.

Поки зарано підбивати підсумки спортивного року – це ми зробимо після чемпіонату світу, але зараз вже чітко можна сказати, що рука Інни Осипенко-Радомської – олімпійської чемпіонки, яка очолила з початку року жіночу байдарку, вже видна. Вона і байдарочниці – єдине ціле, вона живе командою, підказує не тільки справою, але й словом, багато розмовляючи з молоддю, запалюючи в прямому сенсі слова їх серця. Четвірка, де з Іванною і Ганною була 20-річна Сніжана Сталінова, а також найдосвідченіша в збірній України Марія Повх, посіла 8-е місце – і роботи тут теж вистачить. А вся ця молода трійка виступатиме на початку липня на молодіжному чемпіонаті Європи і, впевнені, без медалей не повернеться.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Отже, на чемпіонаті Європи залишилося провести лише фінали заключного дня, і ви їх зможете подивитися на сайті

Про результати в режимі-онлайн ви можете дізнатися на спеціальному сайті

Також в Рачіце працює ваш покірний слуга, тож вас чекають щоденні огляди, цікаві інтерв’ю та фотографії з місця подій

Чемпіонат Європи.

21 червня. Фінали

Ранкова сесія

12:40. Каное-одиночка. 200 м. Жінки. 2. Людмила ЛУЗАН (4) – 45,658.

12:49. Каное-одиночка. 200 м. Чоловіки. 2. Андрій РИБАЧОК (2) – 38,544.

13:05. Байдарка-четвірка. 500 м. Чоловіки. 6. Олег КУХАРИК/ Дмитро ДАНИЛЕНКО/ Ігор ТРУНОВ/ Олександр ЗАЙЦЕВ (9) – 1.20,296.

13:14. Байдарка-четвірка. 500 м. Жінки. Іванна ДЯЧЕНКО/ Сніжана СТАЛІНОВА/ Марія ПОВХ/ Ганна ПАВЛОВА (6) – 1.39,208

Вечірня сесія

15:37. Каное-двійка. 200 м. Жінки. 2. Людмила ЛУЗАН/ Ірина ФЕДОРІВ (7) – 42,309.

15:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Жінки. 4. Іванна ДЯЧЕНКО (7) – 40,335.

16:45. Байдарка-одиночка. 1000 м. Жінки. 4. Ганна ПАВЛОВА (8) – 3.59,868.

17:14. Каное-четвірка. 500 м. Мікст. 4. Валерія ТЕРЕТА/ Тарас МАЗОВСЬКИЙ/ Олена ЦИГАНКОВА/ Дмитро ЯНЧУК (4) – 1.39,749.

22 червня. Фінали

Ранкова сесія

10:15. Каное-одиночка. 500 м. Жінки. Людмила ЛУЗАН (3).

11:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Чоловіки. Олександр ЗАЙЦЕВ (1).

12:36. Каное-двійка. 500 м. Жінки. Людмила ЛУЗАН/ Ірина ФЕДОРІВ (2)

12:45. Байдарка-двійка. 500 м. Чоловіки. Олег КУХАРИК/ Ігор ТРУНОВ (1)

13:01. Каное-двійка. 500 м. Чоловіки. Тарас МАЗОВСЬКИЙ/ Андрій РИБАЧОК (9)

Вечірня сесія

15:37. Каное-одиночка. 5000 м. Жінки. Олена ЦИГАНКОВА

16:10. Каное-одиночка. 5000 м. Чоловіки. Павло АЛТУХОВ

16:50. Байдарка-одиночка. 5000 м. Жінки. Марія ПОВХ

17:25. Байдарка-одиночка. 5000 м. Чоловіки. Віталій БРЕЗІЦЬКИЙ