FIS дозволила росіянам та білорусам змагатися у нейтральному статусі
Принцип нейтралітету буде постійно контролюватися
Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) допустила російських і білоруських атлетів до змагань у сезоні-2026/27.
Спортсмени та обслуговуючий персонал з рф та білорусі зможуть виступати виключно в нейтральному статусі без використання національної символіки.
Рада FIS вирішила, що спортсменам та допоміжному персоналу з двох країн може бути надано доступ до змагань FIS за умови підписання ними декларації про нейтралітет на основі набору принципів, встановлених FIS. Дотримання цих принципів нейтралітету буде постійно контролюватися, а у разі порушень будуть передбачені санкції.
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