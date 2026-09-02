Трабзонспор Маліновського та Батагова проведе товариський матч із Зенітом
Гра відбудеться 15 листопада
Турецький Трабзонспор, за який виступають український захисник Арсеній Батагов та півзахисник Руслан Маліновський, оголосив про проведення товариського матчу проти російського Зеніта.
Поєдинок заплановано на 15 листопада в Санкт-Петербурзі на стадіоні Газпром-Арена.
Участь українських футболістів у цій грі малоймовірна. Маліновський у цей період перебуватиме у розташуванні збірної України, яка 14 листопада грає проти Північної Ірландії. Батагов продовжує відновлення після травми і не виходить на поле з початку березня.
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