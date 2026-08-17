Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету щодо рішення про поновлення діяльності Олімпійського комітету росії.

За словами омбудсмана, у липні він надіслав офіційне звернення до МОК із закликом переглянути це рішення, однак отримана 11 серпня відповідь від генерального директора організації Крістофа Де Кеппера виявилася формальною відмовою.

Для МОК – «складні обставини». Для України — зруйновані міста, загиблі спортсмени та війна, яка триває щодня.

23 липня я офіційно звернувся до МОК із простим питанням: чому росії знову відкривають шлях до світового спорту, попри триваючу війну проти України? У своєму листі я закликав переглянути рішення про поновлення діяльності Олімпійського комітету росії. Відповідь отримав 11 серпня 2026 року від генерального директора МОК Крістофа Де Кеппера. І, відверто кажучи, її зміст є цинічним.

Замість чіткої реакції – посилання на «нейтральність за будь-яких обставин», «складний геополітичний контекст» та необхідність захищати право спортсменів брати участь у змаганнях без політичного тиску.

Поки МОК говорить про принцип відсторонення від політики, росія продовжує вбивати українців та українок, руйнувати міста та знищувати український спорт. За офіційними даними Міністерства молоді та спорту України, наразі через агресію росії в Україні загинули 682 українські спортсмени та тренери. Це люди, які мали жити, перемагати, встановлювати рекорди та представляти Україну на світових аренах. Але росія забрала їхні життя. Ще 19 українських спортсменів перебувають у російському полоні, 13 вважаються зниклими безвісти.

росія знищує не лише життя людей, а й сам простір для українського спорту: 891 об’єкт спортивної інфраструктури пошкоджений або зруйнований.

Ось така ціна цієї війни для українського спорту. російський прапор — символ держави, яка веде загарбницьку війну проти України. І жодні інші формулювання не змінять цього факту.

Закликаю МОК не перетворювати спорт на інструмент нормалізації держави-агресора. Олімпійські цінності – це мир, повага, гідність і чесна боротьба. Вони мають проявлятися не лише у промовах, а й у рішеннях. Російському прапору не місце на Олімпійських іграх, доки росія веде війну проти України!

Спорт має об’єднувати світ навколо миру, а не допомагати агресору повертатися до нормальності.