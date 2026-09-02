Названо склад збірної України на перший Абсолютний ЧС з легкої атлетики
Участь у змаганнях візьмуть п'ять українців
Збірна України виборола п'ять ліцензій на перший в історії Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, який пройде у Будапешті.
Україну на змаганнях представлять п’ятеро спортсменів.
Склад збірної України:
Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)
Олег Дорощук (стрибки у висоту)
Юлія Левченко (стрибки у висоту)
Ірина Геращенко (стрибки у висоту)
Михайло Кохан (метання молота)
Право виступити на турнірі отримали переможці Олімпіади-2024, чемпіони світу 2025 року, найкращі атлети за світовим рейтингом та володарі спеціальних запрошень від організаторів.
Змагання відбудуться з 11 по 13 вересня.
Магучіх здобула срібло на турнірі в Гайльбронні.
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