Денис Сєдашов

Збірна України виборола п'ять ліцензій на перший в історії Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, який пройде у Будапешті.

Україну на змаганнях представлять п’ятеро спортсменів.

Склад збірної України:

Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)

Олег Дорощук (стрибки у висоту)

Юлія Левченко (стрибки у висоту)

Ірина Геращенко (стрибки у висоту)

Михайло Кохан (метання молота)

Право виступити на турнірі отримали переможці Олімпіади-2024, чемпіони світу 2025 року, найкращі атлети за світовим рейтингом та володарі спеціальних запрошень від організаторів.

Змагання відбудуться з 11 по 13 вересня.

Магучіх здобула срібло на турнірі в Гайльбронні.