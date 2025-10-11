Володимир Кириченко

Дворазова чемпіонка світу в естафеті, норвезька лижниця Тіріль Уднес Венг виступила проти допуску росіян на зимову Олімпіаду-2026.

Вона зазначила, що не вважає за доцільну їхню участь під час війни в Україні. Цитує Венг ABC Nyheter.

«Дивно і неправильно змінювати думку, поки конфлікт продовжується на тому ж рівні. Я повністю підтримую позицію норвезької федерації лижного спорту. У нас нульова толерантність до цієї історії, і я не хочу поки що змагатися з ними [з росіянами]».

Раніше стало відомо, що у Міжнародній федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) обговорювали тему повернення росіян на міжнародні старти, але відклали до 21 жовтня ухвалення рішення з цього приводу.

